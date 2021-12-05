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Спорт5 декабря 2021 8:18

Ученик ставропольской школы олимпийского резерва стал одним из лучших в России по прыжкам в воду

Олег Лютиков взял две высокие награды на соревнованиях в Воронеже и Смоленске
Источник:kp.ru
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Ставропольский спортсмен Олег Лютиков, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 2 стал одним из лучших спортсменов России по прыжкам в воду. С разницей в несколько дней он завоевал золотую и серебряную медали на двух соревнованиях.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, «золото» он взял в Воронеже, где проходили всероссийские соревнования по прыжкам в воду памяти заслуженного тренера России Т.А. Стародубцевой. Серебро» он смог заработать по результатам участия во Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду памяти Заслуженного тренера России А.Е. Ларюшкина, которые прошли в Смоленске.

В мэрии Ставрополя отметили, что Лютиков – мастер спорта России. На соревнованиях его товарищи Лаура Акушанова, Вера Степанова и Екатерина Москалец выполнили норматив мастера спорта России