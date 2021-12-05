Новогодняя ёлка Предгорья стала самой высокой за все время существования округа

Главная ёлка Предгорья. Фото: пресс-служба администрации Предгорного округа.

В Предгорном округе главная новогодняя ель стала самой высокой за всю историю существования района. Зеленую красавицу установили в станице Ессентукской. Ёлка выше своих предшественниц на 13 метров.

Впервые за полвека здесь решили поставить искусственную ель. Об этом сообщили в управлении по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края.

- Мы хотим, чтобы наш округ был окружен зелеными лесами, поэтому и приняли решение на Новый год в станице Ессентукской украшать только искусственную ель. Зато она будет самой высокой за все время существования округа, - поделился глава Предгорья Николай Бондаренко.

Также к Новому году в округе будет открыта онлайн-резиденция Деда Мороза.