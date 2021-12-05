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Общество5 декабря 2021 9:09

Новогодняя ёлка Предгорья стала самой высокой за все время существования округа

В этом году, впервые за полвека, решено установить искусственную ель
Алина МАКСИМОВА
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Главная ёлка Предгорья. Фото: пресс-служба администрации Предгорного округа.

Главная ёлка Предгорья. Фото: пресс-служба администрации Предгорного округа.

В Предгорном округе главная новогодняя ель стала самой высокой за всю историю существования района. Зеленую красавицу установили в станице Ессентукской. Ёлка выше своих предшественниц на 13 метров.

Впервые за полвека здесь решили поставить искусственную ель. Об этом сообщили в управлении по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края.

- Мы хотим, чтобы наш округ был окружен зелеными лесами, поэтому и приняли решение на Новый год в станице Ессентукской украшать только искусственную ель. Зато она будет самой высокой за все время существования округа, - поделился глава Предгорья Николай Бондаренко.

Также к Новому году в округе будет открыта онлайн-резиденция Деда Мороза.