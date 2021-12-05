Волонтер из Петровского района в одиночку спасла более 350 бездомных животных

Анастасия спасает животных уже семь лет. Фото: администрация Петровского района.

На Ставрополье за спасение бездомных животных могут наградить жительницу Петровского района. Ее кандидатура рекомендована к награждению Почетным знаком «Доброволец (волонтер) Ставропольского края». Об этом сообщили в управлении по информполитике СК.

Волонтер Анастасия Москаленко за семь лет своей добровольческой деятельности смогла спасти более 350 бездомных животных.

Девушка подбирает четвероногих бродяг и за свой счет везет в Ставрополь или Михайловск в ветлечебницу, где животных стерилизуют, вакцинируют и, при необходимости, лечат. Потом она помогает животным найти семью.

Анастасия является участником группы помощи бездомных животным Ставропольского края. Она сотрудничает с волонтерами Санкт-Петербурга. С ее помощью бездомные животные находят дом и за пределами нашего края. Так, найденная ею собака со щенками теперь живет в Финляндии.