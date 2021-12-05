За сбор и хранение наркотических средств осудят 18-летнего жителя Ставрополья

На Ставрополье будут судить 18-летнего жителя Кировского района, которого подозревают в хранение наркотических средств. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Молодой человек был задержан на одной из улиц Новопавловска после того, как на него поступила оперативная информация.

В ходе досмотра у него был обнаружен пакет с растительным веществом весом 200 граммов. Экспертиз показала, что в пакете находилось наркотическое вещество.

Парень пояснил, то сорвал растение на окраине огорода и хранил для личного пользования.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под арест.