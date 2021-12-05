Железноводский будущий велотерренкур победил в экологическом конкурсе

Железноводский велотерренкур, который еще только планируется к строительству, стал победителем экологического конкурса. Итоги «Бережно шагай по Ставрополью! – 2021» подвели в региональном минтуризма и оздоровительных курортов.

Всего в конкурсе участвовали 12 команд. И туристский маршрут «FerrumWheelTrip» одержал уверенную победу.

- Участники нашей экологической акции прошли по нашим существующим лесным тропам и терренкурам в целях оздоровления. И, конечно, мы совмещали приятное с полезным и провели субботник на всем протяжении экскурсии, - передает пресс-служба администрации Железноводска слова главы города-курорта Евгения Моисеева.