Тепло в дома жителей Невинномысска обещают вернуть к вечеру воскресенья

Работы ведутся с вечера 4 декабря. Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Ставропольского края.

В Невинномысске специалисты «Крайтеплоэнерго» продолжают работать над восстановлением теплотрассы. Напомним, прорыв теплотрассы произошел в субботу вечером, 4 декабря. В результате аварии без тепла остались жителей 141-многоэтажки, в общей сложности 17 450 человек.

Как сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Ставропольского края, утечка воды достигала 200 кубометров в час.

На месте аварии работает бригада сводного отряда – Невиномысский, Шпаковский и Изобильненский филиалы, 25 сотрудников «Крайтеплоэнерго».

Тепло в дома жителей Невинномысска обещают вернуть к вечеру 5 декабря.

- В настоящий момент проводятся сварные работы по окончанию которых, будет произведено заполнение магистрали горячей водой и будет восстановлена подача тепла жителям Невинномысска. К вечеру 5 декабря планируем завершить все аварийно-восстановительные работы, - передает пресс-служба ведомства слова генерального директора ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Олега Анисимова.