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Общество5 декабря 2021 14:28

На Ставрополье по госпрограмме благоустроили территорию сельского парка

В финансировании проекта приняли участие местные жители и бизнесмены
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье в рамках госпрограммы «Комплексное развитие территорий» благоустроили парк в селе Маныческом Апанасенковского района. У входа в парк появилась мраморная арка и металлическое ограждение. Об этом сообщили в управлении по информполитике Ставропольского края.

В реализации проекта, на который потратили около 3,7 млн. рублей, приняли участие в том числе местные жители и предприниматели.

В рамках действующей госпрограммы также проведены работы на площадке у братской могилы солдатам в Дивном. В этом же селе завершается обновление спортивной площадки.

Тем временем в селе Белые Копани обустроили уличную сцену и территорию у Дома культуры, а в Киевке достраивают фонтан.