В Ставропольском крае девятый день подряд снижается число заболевших коронавирусом

Если проанализировать коронавирусные сводки, которые ежедневно публикует губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем Instagram, то можно отметить стабилизацию ситуации с COVID-19 в регионе. Хотя она по-прежнему остается сложной - край входит в топ-20 субъектов Россиийской Федерации и по общему количеству случаев заражения (к 6 декабря 2021 года эта цифра превысила 115,5 тысячи), и по суточному (плюс 451 новый случай). А по смертности от коронавируса край, к сожалению, находится в первой десятке по стране.

- Динамика заболеваемости продолжает постепенно снижаться, - пояснил глава Ставропольского края и напомнил, что вакцинация является путем к достижению коллективного иммунитета от коронавируса.

На данный момент вакцинировано около 40% от общего населения региона. В абсолютных цифрах это порядка 1 млн 80 тысяч получивших первый компонент вакцины и 894 тысячи получивших оба компонента.