В Ставрополе назвали адреса, где можно будет купить живую елку с середины декабря 2021

Стали известны адреса, где в середины декабря 2021 года можно будет купить живую елку в Ставрополе. Полный список опубликовала администрация краевой столицы. Кстати, количество елочных базаров в Ставрополе резко сократится по сравнению с прошлым годом - почти в в два раза.

- В 2020 году по городу было организовано более 40 елочных базаров, в этом году их будет 19. Снижение обусловлено повышением экологической сознательности населения и постепенным уменьшением спроса на живые деревья, - уточнили «КП-Ставрополь» в пресс-службе горадминистрации и напомнили горожанам о необходимости использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию при посещении площадок по продаже хвойных деревьев.

Все елочные базары в Ставрополе красочно оформят и оснастят средствами пожаротушения, ведь хвоя легко воспламеняется. Также на елочных базарах обязательно должны будут разместить сведения о торгующей организации, график работы и данные о ценах. Помимо этого к обязательным пунктам относится измерительное оборудование для определения высоты елок и упаковочный материал.

Планируются поставки елок, сосен и пихт из Пермского края, Пензенской и Ульяновской областей. Ожидается и завоз элитных датских сортов пихты. И вот где можно будет купить живую елку в Ставрополе с середины декабря 2021 года:

Юго-западный район: ул. 50 лет ВЛКСМ, 58/1; ул. Доваторцев, 35/1; ул. Пирогова, 38, ул. Шпаковская, 1А.

Северо-западный район: ул. Шеболдаева, 3/5; пр-т Кулакова, 17А, 27/2; пр-т Юности, 30; ул. Бруснева, 19/1; ул. Васильева, 29;

Центральная часть Промышленного района: ул. Ленина, 474; ул. Мира, 450.

Ленинский район: ул. Ленина, 108; ул. Серова, 466, 523А, ул. Южная, 108.

Октябрьский район: пер. Макарова, 12/1; ул. Октябрьская, 235, ул. Пригородная, 215/1.