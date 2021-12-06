В Ставрополе цветы для городских клумб начнут выращивать в собственных теплицах

Цветочное убранство Ставрополя - визитная карточка города. Только за этот год специалисты «Горзеленстроя» высадили в краевом центре порядка 800 тысяч цветов. Большую часть растений город закупает в других регионах. В ближайшее время цветы для клумб города начнут выращивать в собственных теплицах. К строительству двух теплиц тоннельного типа площадью более 500 квадратных метров уже приступили.

- Сейчас большую часть растений для клумб город закупал в других регионах.

Собственное цветочное производство позволит снизить затраты на закупку цветочной продукции, увеличить собственную производительность, а также повысить конкурентоспособность предприятия на рынке озеленительных услуг, - сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

В планах города также отремонтировать старую теплицу на 1000 квадратных метров. Новые теплицы будут выстроены на месте старых строений, которое давно не функционируют.

Металлические конструкции современных теплиц будут изогнутой формы, что позволит исключить накопление снега и воды на поверхности. Пятислойная пленка, которой будет покрыт каркас, поможет осадкам скатываться вниз. Теплицы оснастят механизмами освещения, вентиляции, затемнения, фотохимический контроль, подкормки углекислым газом и системой полива. Для вентиляции будут использоваться фрамуги. Отапливаться помещения планируется с помощью генераторов.

Мощность позволит выращивать одновременно порядка 60 тысяч цветов.