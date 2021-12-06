В автоавариях на Ставрополье за сутки пострадали девять человек

На Ставрополье за минувшие сутки, 5 декабря, произошло четыре аварии в результате которых пострадали девять человек. По данным краевой Госавтоиспекции, виновники ДТП неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Так, одна из аварий произошла в Иноземцево вечером 5 декабря. Водитель Toyota RAV4 выезжала со второстепенной дороги и не предоставила преимущество водителю отечественного автомобиля. В результате столкновения иномарки с ВАЗом пострадала 34-летняя пассажирка ВАЗа. Виновница автоаварии, 41-летняя местная жительница, в этом году неоднократно нарушала скоростной режим. На момент аварии она была трезва.

Еще одна авария случилась в полдень на территории Предгорного округа. Водитель отечественного автомобиля по пути из Лермонтова в сторону Черкесска выехал на встречную полосу для обгона там, где это запрещено разметкой. В итоге он столкнулся с встречно движущимся автомобилем Skoda Rapid. В больницу в результате ДТП доставлены оба водителя и пассажир иномарки. За рулем ВАЗа находился 30-летний местный житель. В этом году около 10 раз привлекался к ответственности за грубые нарушения ПДД. При госпитализации у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.

- По факту происшествия проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.