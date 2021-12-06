В Дагестане 60 тысяч жителей остались без света после отключения ЛЭП

В Дагестане 6 декабря 2021 года оказались обесточены почти 60 тысяч человек из-за отключения линии электропередачи, сообщает Министерство энергетики Российской Федерации.

Сообщение размещено на странице ведомства в социальной сети Twitter. Уточняется, что в настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы.

Ранее, 1 декабря 2021 года, в Дагестане без света остались 70 тысяч жителей. Причиной этому стали неблагоприятные погодные условия: дождь, порывистый ветер со скоростью до 25 метров в секунду. Под отключение тогда попали 12 районов региона: Ахтынский, Касумкентский, Дахадаевский, Акушинский, Гунибский, Тляратинский, Шамильский, Хунзахский, Левашинский, Гунибский и Кумухский.