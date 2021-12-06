Ставропольчанка перевела мошеннику 600 тысяч рублей

В Ставрополе сотрудники полиции устанавливают личность мошенника, похитившего 600 тысяч рублей у 27-летней жительницы краевого центра. Как сказано в сообщении от пресс-службы регионального ГУ МВД, по незнакомому номеру телефона человек, представившийся сотрудником банка, убедил молодую женщину оформить два кредита в сумме около 480 тысяч рублей и перевести деньги на более защищенный счет.

Поступившие и имеющиеся у нее деньги - всего 600 тысяч, ставропольчанка отправила на указанный ей счет.

Позже жертва обмана все поняла и обратилась с заявлением в отдел внутренних дел. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

- Сотрудники полиции за минувшую неделю зарегистрировали 165 заявлений от граждан о совершении в отношении них мошенничеств и краж с использованием телекоммуникационных технологий, - обращают внимание сотрудники полиции. - В общей сложности граждане лишились более 21 миллиона рублей.