В Ставропольском крае у беременных, перенесших Covid-19, рождаются здоровые дети

Коронавирус не щадит никого и ставропольские беременные все чаще становятся пациентками ковидных отделений. Сейчас будущие мамочки входят в группу риска по коронавирусу. И главный риск, который несет инфекция, - возможность преждевременных родов.

Тем не менее, у переболевших женщин чаще всего рождаются полностью здоровые дети. Об этом в беседе с корреспондентом «КП-Ставрополь» рассказал замглавврача Ставропольского краевого клинического перинатального центра Владислав Зубенко. Малыша в утробе матери надежно защищает плацента.

- Плацента защищает ребенка только во время беременности. При родах и в послеродовом периоде риск заражения от матери повышается, поэтому малыша сразу изолируют, - рассказал Владислав Зубенко.

Тяжесть осложнений зависит от силы иммунитета беременной, наличия у нее хронических заболеваний и срока гестации.