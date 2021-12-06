23-летний житель Невинномысска избил мужчину из-за его национальности

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела против 23-летнего жителя Невинномысска, напавшего на 55-летнего мужчину из-за его национальности. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Как установили во время расследования, вечером 30 июля 2020 года во дворе одного из домов Невинномысска юноша нанес потерпевшему не менее двух ударов в область головы и тела. Во время избиения он оскорблял взрослого мужчину по признакам национальности. А также «призывал к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой, объединенной по признакам национальности».

- Сейчас следователь СКР завершил расследование уголовного дела и направил его в надзорный орган для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, - комментируют в следственном комитете Ставрополья.