В Черкесске построят новый жилой микрорайон

Марат Хуснуллин и Рашид Темрезов. Фото: сайт главы КЧР.

Проект строительства микрорайона «Спутник» обсудили на встрече зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина и главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова накануне. Был рассмотрен вопрос строительства коммунальной и инженерной инфраструктуры в новом микрорайоне с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

«Спутник» будет располагаться неподалёку от нового микрорайона в северной части города, который на сегодняшний день уже принимает первых жильцов. Здесь уже построены объекты здравоохранения и образования, торговые площади, продолжается активное строительство жилых многоэтажных домов. Глава КЧР поблагодарил Марата Хуснуллина за поддержку.

- Искренние слова благодарности Марату Шакирзяновичу за поддержку нашего региона в вопросах развития строительной отрасли, реализации проектов, призванных обеспечить рывок в социальном и экономическом развитии Карачаево-Черкесии, - написал Рашид Темрезов в своем официальном аккаунте в Instagram.