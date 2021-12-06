Беременных Ставрополя предупредили о риске преждевременных родов при коронавирусе

На Ставрополье в первую волну пандемии женщин, которые во время беременности заразились коронавирусом, было совсем немного. Сейчас ситуация изменилась и уровень заболеваемости Covid-19 среди беременных значительно вырос. Женщины, ожидающие рождения ребенка, входят в группу риска. Еще в более высокую группу риска входят будущие мамочки, у которых имеются хронические заболевания.

По словам врача акушера-гинеколога Владислава Зубенко, коронавирус в два раза увеличивает риск преждевременных родов.

- Будущих мам приходится родоразрешать до срока, чтобы помочь вылечить угрожающее жизни основное заболевание – ковид, - рассказал в беседе с корреспондентом «КП-Ставрополь» врач акушер-гинеколог Зубенко.

Специалист отметил, что у матери, перенесшей во время беременности коронавирус, может родиться абсолютно здоровый ребенок. Таких случаев - большинство.

Врач напомнил, что женщинам в положении важно соблюдать все существующие меры предосторожности и не бояться ставить вакцину.