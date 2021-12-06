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Общество6 декабря 2021 11:08

Ставропольский врач назвал единственную вакцину, которая безопасна при беременности

Будущие мамы могут привиться от коронавируса во время второго триместра
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье беременным женщинам разрешили проходить вакцинацию от коронавируса. О том, на каких сроках делать прививку безопасно корреспонденту «КП-Ставрополь» рассказал врач акушер-гинеколог Владислав Зубенко.

По словам специалиста, женщины могут вакцинироваться после 22 недели беременности. Причем разрешена только одна вакцина - «Спутник V». Для всех остальных видов вакцин беременность по-прежнему остается противопоказанием.

- Мне бы хотелось обратиться ко всем нашим будущим мамам. Не бойтесь вакцинироваться! Сделать это можно в поликлинике по месту жительства. Но только после посещения акушера-гинеколога в женской консультации и терапевта в поликлинике! - сказал Владислав Зубенко.

Для беременных, как и для других категорий граждан, есть противопоказания к вакцинации - это аллергические реакции, наличие инфекционно-воспалительных процессов в организме, угроза прерывания беременности, предвестники родов, начало родов и послеродовой период. Вакцина противопоказана и при кормлении.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что беременных Ставрополя предупредили о риске преждевременных родов при коронавирусе.