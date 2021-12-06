На Ставрополье ударит 12-градусный мороз

В Ставропольском крае после аномально теплых первых дней декабря 2021 года через неделю наступит настоящая зима. Как рассказала Марина Овчинникова - ведущий синоптик краевого Гидрометцентра, после 15 числа текущего месяца произойдет заметное похолодание и придут осадки. При этом собеседница «КП-Ставрополь» отметила, что такие выводы дает месячный прогноз, которому можно верить на 70-75%.

- В соответствии с месячным прогнозом во 2-й и 3-й декадах в ночные часы ожидается понижение температуры от -1 до -6 градусов. А в отдельные ночи ударит 7-ми и 12-градусный мороз, - добавляет Овчинникова.

При этом днем в основном температура будет держаться в пределах от -3 до +2 градусов. с кратковременными повышениями до +8. Иногда будут происходить кратковременные повышения до +8 градусов. Какой погода будет в ближайшее время, на текущей неделе, также читайте у нас в материале.