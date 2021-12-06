В Ставропольский край после 13 декабря придет настоящая зима

Во 2-й и в 3-й декаде декабря 2021 года в Ставропольском крае произойдет существенное понижение температуры. Об этом рассказала «КП-Ставрополь» ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Марина Овчинникова.

Собеседница предупредила, что до 12 декабря будет еще тепло с всплесками тепла до +17 градусов в западной части региона. А уже с 13 числа - понедельника, на Ставрополье придет похолодание с усилением ветра и выпадением осадков. Похолодание будет преимущественно во второй половине месяца, после 15 числа. О чем свидетельствует месячный прогноз.

- Вмы можем говорить только о месячном прогнозе. Как вы знаете, оправдываемость его, конечно, не самая лучшая ночные часы ожидается понижение температуры от -1 до -6 градусов. А в отдельные ночи ударит 7-ми и 12-градусный мороз, - предупреждает синоптик краевого Гидрометцентра Марина Овчинников. - Преобладающая температура днем будет от -3 до +2 градусов с кратковременными повышениями до +8.