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Происшествия6 декабря 2021 12:30

Умерла мировой судья участка в Ессентуках Светлана Бутина

Причина смерти пока не известна
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Светлана Бутина. Фото: kraevoy.stv.sudrf.ru

Светлана Бутина. Фото: kraevoy.stv.sudrf.ru

В Ессентуках умерла 43-летняя мировой судья участка №4 Светлана Бутина. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Причина трагедии не известна. По данным сайта мировых судов региона, последние дела покойная рассматривала в августе 2021 года. Три последних уголовных производства так и остались на этапе регистрации. По информации источника "КП-Ставрополь", Бутина уходила на больничный. Другим судьям дела не передавали.

Долгое время женщина проработала в правоохранительных органах Омской области. В 2016 году Бутину назначили на должность мирового судьи в Ессентуках. Через три года ее полномочия продлили на пять лет. Незадолго до смерти Бутина получила юбилейную медаль "20 лет мировой юстиции Ставропольского края".