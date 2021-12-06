Умерла мировой судья участка в Ессентуках Светлана Бутина

Светлана Бутина. Фото: kraevoy.stv.sudrf.ru

В Ессентуках умерла 43-летняя мировой судья участка №4 Светлана Бутина. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Причина трагедии не известна. По данным сайта мировых судов региона, последние дела покойная рассматривала в августе 2021 года. Три последних уголовных производства так и остались на этапе регистрации. По информации источника "КП-Ставрополь", Бутина уходила на больничный. Другим судьям дела не передавали.

Долгое время женщина проработала в правоохранительных органах Омской области. В 2016 году Бутину назначили на должность мирового судьи в Ессентуках. Через три года ее полномочия продлили на пять лет. Незадолго до смерти Бутина получила юбилейную медаль "20 лет мировой юстиции Ставропольского края".