В тюрьму Ставрополя пытались пронести наркотики в чайном пакете

В Октябрьский районный суд Ставрополя поступило уголовное дело в отношении мужчины, которому пытались пронести наркотики в ИК-11. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемый заказал через интернет наркотики. В комментарии к заказу покупатель попросил скрыть запрещенные вещества во что-то нейтральное, потому что он в тюрьме. Неустановленный поставщик отдал товар женщине, которая спрятала наркотики в чайные пакетики.

Афера не получилась. В бандероли нашли наркотики, и теперь обвиняемому грозит увеличение тюремного срока.