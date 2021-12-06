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Происшествия6 декабря 2021 13:51

В тюрьму Ставрополя пытались пронести наркотики в чайном пакете

Уголовное дело поступило в суд
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Октябрьский районный суд Ставрополя поступило уголовное дело в отношении мужчины, которому пытались пронести наркотики в ИК-11. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемый заказал через интернет наркотики. В комментарии к заказу покупатель попросил скрыть запрещенные вещества во что-то нейтральное, потому что он в тюрьме. Неустановленный поставщик отдал товар женщине, которая спрятала наркотики в чайные пакетики.

Афера не получилась. В бандероли нашли наркотики, и теперь обвиняемому грозит увеличение тюремного срока.