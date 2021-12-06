К концу уборочной кампании-2021 на Ставрополье собрали 166 тысяч тонн овощей

За 11 месяцев 2021 года в Ставропольском крае собрали 166 тысяч тонн овощей, что на треть больше показателей 2020 года. Регион обеспечивает продуктами АПК внутренние рынки и соседние территории России. Сейчас местные власти поставили задачи по развитию садоводничества.

- При урожайности 211 центнеров с гектара было собрано 50 тысяч тонн плодов. Такой результат достигнут благодаря тому, что начали плодоносить недавно заложенные в крае интенсивные и суперинтенсивные сады, - рассказали в пресс-службе губернатора края.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регион приходят сильные морозы. Холодать начнет с 13 декабря. Через неделю на Ставрополье заметно усилится ветер, а затем приблизятся более интенсивные фронты с осадками и низкими температурами. Снижение температуры жители Ставрополья почувствуют преимущественно во второй половине месяца, после 15 числа.