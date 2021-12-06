Ставрополец заплатит штраф за ложный донос на покупателей его машины из КБР

Георгиевский городской суд Ставропольского края выписал штраф местному жителю за донос на жителей Кабардино-Балкарии. Он заплатит больше 20 тысяч рублей за собственную глупость.

По данным ведомства, в ноябре 2020 года мужчина продал свою "шестерку" жителям соседней республики за 60 тысяч рублей. Они подписали договор купли-продажи, и бывший владелец успокоился - подумал, все документы оформлены. Но позже ему стали поступать штрафы за нарушение ПДД, которые совершали покупатели.

Мужчина нашел решение проблемы: сообщил в полицию об угоне авто.

- Собственноручно написал заявление о якобы совершенном в отношении него неустановленными лицами преступлении, а именно: краже принадлежащего ему автомобиля, которое передал старшему следователю следственного отдела, - сказано в сообщении суда.

Однако после полиция установила все обстоятельства дела, завершила расследование об "угоне" и открыла новое дело о клевете и доносе.