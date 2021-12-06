В рамках спецоперации против 14 пьяных водителей завели уголовные дела на Ставрополье

С 29 ноября по 5 декабря в Ставропольском крае выявили 165 нетрезвых автомобилистов в рамках спецоперации Госавтоинспекции. На 14 из них завели уголовные дела за то, что повторно попались на пьяном вождении.

Сотрудники ГИБДД таким образом предотвращают ДТП, которые могут произойти по вине пьяных водителей. Такие рейды проводят регулярно, составляют сотни протоколов. Напомним, за пьяное вождение предусмотрено наказание в виде штрафов, ограничения водительских прав и даже тюремный срок.

Ранее ведомство сообщало, что за 5 декабря в Ставропольском крае произошло 4 аварии с девятью погибшими. Причинами стало нарушение ПДД, неудачный обгон и т.д.