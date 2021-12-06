На Ставрополье родителям без QR-кодов запретили приходить на новогодние утренники

Родители и дети Ставропольского края смогу посетить новогодние утренники и представления только с предоставлением QR-кодов или отрицательных ПЦР-тестов. Как пояснили власти, это нужно для нормализации эпидемиологической ситуации в регионе.

- Родители получат возможность побывать на новогодних утренниках вместе с детьми. Единственное условие для взрослых - обязательное наличие QR-кода или актуального ПЦР-теста, - рассказали в пресс-службы губернатора края.

На Ставрополье за сутки количество заболевших увеличилось на 451 и превысило 115,5 тысячи человек, выздоровевших стало на 159 больше (всего - 87,1 тысячи). К сожалению, 33 человека не смогли победить болезнь. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали почти 5,5 тысячи человек.