447 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Ставрополье за сутки

В Ставропольском крае за прошедший день коронавирусом заразились 447 человек, 110 человек смогли победить болезнь и выписались из больниц, 30 граждан скончались.

- Общее количество выздоровевших к сегодняшнему утру превысило 87,3 тысячи человек. Однако, к сожалению, есть новые смерти на фоне COVID-19. Соболезную родным скончавшихся, - рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

Напомним, уже 10 дней в регионе держится тенденция уменьшения количества зараженных коронавирусом. Раньше ежесуточный прирост составлял около 530 человек, теперь - меньше 450.

В регионе продолжается кампания массовой вакцинации. Уже больше 1 миллиона 81 тысячи человек иммунизировались первым компонентом вакцины.