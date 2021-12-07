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Здоровье7 декабря 2021 5:15

447 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Ставрополье за сутки

Больше недели в регионе держится тенденция уменьшения количества зараженных
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае за прошедший день коронавирусом заразились 447 человек, 110 человек смогли победить болезнь и выписались из больниц, 30 граждан скончались.

- Общее количество выздоровевших к сегодняшнему утру превысило 87,3 тысячи человек. Однако, к сожалению, есть новые смерти на фоне COVID-19. Соболезную родным скончавшихся, - рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

Напомним, уже 10 дней в регионе держится тенденция уменьшения количества зараженных коронавирусом. Раньше ежесуточный прирост составлял около 530 человек, теперь - меньше 450.

В регионе продолжается кампания массовой вакцинации. Уже больше 1 миллиона 81 тысячи человек иммунизировались первым компонентом вакцины.