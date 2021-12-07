На Ставрополье водитель "Приоры" стал виновником ДТП с опрокидыванием автомобиля

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставропольского края

В Курском городском округе Ставропольского края 6 декабря произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Виновником аварии стал молодой водитель "Приоры", который 13 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

- Водитель автомобиля Лада Приора выбрал небезопасную скорость движения, на которой не справился с управлением, не выдержал дистанцию до движущегося впереди автомобиля ВАЗ-21074 и совершил с ним столкновение. От удара «семерка» съехала с проезжей части в кювет, где перевернулась, - рассказали в ГИБДД Ставропольского края.

Водителю "Приоры" 23 года, права он получил в 20 лет. За это время он 13 раз попадался на нарушении правил дорожного движения, по большей части из-за нарушения скоростного режима.

Правоохранители проводят проверку.