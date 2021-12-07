В 2023 году на Ставрополье появится первая школа с углубленной цифровизацией

В Ставропольском крае обсудили вопрос реализации проекта "умной" школы, которая подразумевает углубленную цифровизацию и изменение учебного процесса. До конца 2023 года на базе школы в селе Краснокумском развернут пилотный проект.

- Предполагается создать на базе общеобразовательных учреждений кибер-классы, в которых школьники смогут обучаться основам современных специальностей – в том числе цифровому моделированию инженерных систем, созданию энергоэффективного оборудования, роботостроению, - рассказали в пресс-службе губернатора края.

Начнут с переоборудования школы в Краснокумском. Здесь апробируют новый учебный план с использованием новых технологий и методик.

Отметим, в стране идея цифровизации образования встретила неоднозначный отклик среди населения. Родители опасаются за здоровье детей и глубину восприятия материала.