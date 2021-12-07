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Общество7 декабря 2021 7:58

Экс-мэр Железноводска Евгений Моисеев займет пост главы Кисловодска

6 декабря градоначальник рассказал о своем уходе в социальных сетях
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Бывший глава Железноводска Евгений Моисеев в ближайшее время станет исполняющим обязанности мэра Кисловодска. Об этом "КП-Северный Кавказ" рассказали в городской думе.

6 декабря Моисеев рассказал подписчикам в инстаграм-аккаунте о том, что не собирается идти на еще один срок мэра Железноводска. Он объяснил, что оформил и подал все документы, но в один момент передумал.

- Хочу попробовать свои силы на другом поприще. Потому что уже много в Железноводске сделано и хочется, чтобы молодые и амбициозные продолжили это. Что это за новое попроще? Пока ничего не могу сказать. Я думаю, что завтра уже будет точно понятно. Давайте подождем, - поделился Моисеев с журналистом "Комсомольской правды".

Напомним, мэром Кисловодска был Александр Курбатов, но он досрочно сложил полномочия из-за болезни.