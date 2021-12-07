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Происшествия7 декабря 2021 8:09

На Ставрополье террорист-вербовщик обжаловал строгий приговор суда

Мужчина был участником запрещенной организации и пополнял ее ряды в местах заключения
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе ФСБ Ставропольского края сообщили, что Южный окружной военный суд не удовлетворил апелляцию террориста-вербовщика об изменении приговора судьи. Мужчина получил 15-летний срок за участие в запрещенной организации.

По данным ведомства, мужчина вступил в ряды "Исламского государства" (организация, запрещенная в РФ) и начал вербовку среди преступников в исправительной колонии, где он находился. Однако правоохранители вычислили его и отправили под суд - для еще одного срока.

- 22.07.2021 года решением Южного окружного военного суда Лабазанов М.Ю. признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а остального срока в исправительной колонии особого режима, - сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.