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Происшествия7 декабря 2021 8:36

Житель Невинномысска получил срок за оборот наркотиков через "закладки"

Против него возбудили два уголовных дела
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае осудили жителя Невинномысска за оборот синтетических наркотиков. Он делал "закладки", передавал наркотики покупателям. Правоохранители завели два уголовных дела.

- Невинномысским городским судом Ставропольского края признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что участник террористической организации получил 15 лет лишения свободы за вербовку осужденных в колонии. Он распространял экстремистские идеи и хотел активно помогать террористам после освобождения из колонии. Однако вместо этого получил второй срок.