Житель Невинномысска получил срок за оборот наркотиков через "закладки"

В Ставропольском крае осудили жителя Невинномысска за оборот синтетических наркотиков. Он делал "закладки", передавал наркотики покупателям. Правоохранители завели два уголовных дела.

- Невинномысским городским судом Ставропольского края признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что участник террористической организации получил 15 лет лишения свободы за вербовку осужденных в колонии. Он распространял экстремистские идеи и хотел активно помогать террористам после освобождения из колонии. Однако вместо этого получил второй срок.