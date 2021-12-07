В KION рассказали, какие фильмы любят ставропольцы

Кадр из сериала "Афера". Фото: KION.

В этом году жители края и его столицы стали чаще смотреть фильмы и сериалы, используя онлайн-сервисы. А самыми любимыми жанрами были драмы и боевики. К таким выводам пришли аналитики онлайн-кинотеатра KION, изучив трафик среди ставропольских пользователей.

В списке самых популярных отечественных сериалов лидирует мелодрама «Клиника счастья» (18+) с Дарьей Мороз в главной роли. На 2-м месте - мелодраматическая черная комедия «Секреты семейной жизни» (18+), на 3-м - комедия «Афера» (18+).

Среди зарубежных номер один - турецкая историческая драма «Воскресший Эртугрул» (16+). За ней следуют «Отчаянные домохозяйки» (16+) и «Анатомия страсти» (16+). В топ-5 также вошли турецкая драма «Жестокий Стамбул» (16+) и фэнтезийный сериал «Гримм» (18+).

Лидер в пятерке любимых фильмов - «Веном» (16+) с Томом Харди в главной роли. На втором месте - зрелищный боевик «Годзилла против Конга» (12+). За ним идут южнокорейский исторический боевик «Мастер меча» (16+), биографическая военная драма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и триллер «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли в главной роли.

Активно смотрели в этом году ставропольцы и документальные ленты. Самые популярные среди них - «Дуров» (16+), «Карман России» (16+) и норвежская лента «Гунда» (6+).

Кстати, кинопредпочтения ставропольцев и жителей других регионов страны несколько отличаются. В целом россиян больше всего привлекали детективы и драмы. А первое место в стране занял сериал «Хрустальный» (18+). В топ-5 также вошли триллер Гая Ричи «Гнев человеческий» (18+), сериал «Коса» и «Девятаев» (12+).