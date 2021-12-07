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Общество7 декабря 2021 9:18

На Ставрополье детей с диабетом обеспечат бесплатными системами контроля глюкозы

Они уже находятся в социальных аптеках
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае закупили партию приборов для мониторинга уровня глюкозы в крови. Их бесплатно раздадут детям, которым диагностировали диабет первого типа. Родители должны обратиться к врачу и получить документ, по которому выдадут аппарат.

Системы мониторинга отгрузили в социальные аптеки. После родители должны пройти онлайн-обучение, чтобы понять все нюансы эксплуатации прибора.

Ранее "КП-Северный Кавказ" спросила у врача, как в действительности переносят коронавирус беременные женщины и в какой степени болезнь отражается на ребенке. В первые две волны пандемии высокой заболеваемости среди беременных не наблюдалось. Ситуация изменилась во время третьей волны. Сейчас беременные входят в группу риска по тяжелому течению инфекции. В еще более высокую группу риска входят беременные женщины, у которых есть сопутствующие заболевания.