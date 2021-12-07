На Ставрополье у села Татарка в ДТП загорелся автомобиль и пострадали два человека

В пресс-службе МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что на трассе Ставрополь - Невинномысск у села Татарка столкнулись два легковых автомобиля. Один из них загорелся, два человека пострадали.

- В реагировании от чрезвычайного ведомства принимали участие 14 ПСЧ - 5 человек и 1 единица техники, а также спасатели Ставропольского ПСО, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что водитель "Приоры" в Ставропольском крае на полной скорости влетел во впереди едущий автомобиль и снес его с дороги. Легковушка перевернулась и упала в кювет, пострадавших отправили в больницу.