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Происшествия7 декабря 2021 9:55

На Ставрополье у села Татарка в ДТП загорелся автомобиль и пострадали два человека

Их госпитализировали в больницу, а на место прибыли пожарные
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что на трассе Ставрополь - Невинномысск у села Татарка столкнулись два легковых автомобиля. Один из них загорелся, два человека пострадали.

- В реагировании от чрезвычайного ведомства принимали участие 14 ПСЧ - 5 человек и 1 единица техники, а также спасатели Ставропольского ПСО, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что водитель "Приоры" в Ставропольском крае на полной скорости влетел во впереди едущий автомобиль и снес его с дороги. Легковушка перевернулась и упала в кювет, пострадавших отправили в больницу.