Бывший эксперт МВД Пятигорска пойдет под суд за кражу большой партии наркотиков

В Следкоме Ставропольского края рассказали, что дело бывшего эксперта МВД Пятигорска передали в суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется в хищении наркотиков в большом размере с использованием служебного положения.

- Следствием установлено, что обвиняемый при производстве экспертиз по уголовным делам и материалам проверок по исследованию наркотических средств и психотропных веществ совершил хищение наркотических средств в крупном размере - сказано в сообщении.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, материалы дела передали в суд.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что житель Невинномысска получил 7,5 лет колонии строго режима за распространение наркотиков. Он получал партии синтетических веществ, договаривался с покупателями и делал "закладки".