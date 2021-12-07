Евгений Моисеев объяснил, почему не взял никого из старой команды в Кисловодск

Бывший мэр Железноводска Евгений Моисеев стал исполняющим обязанности главы администрации Кисловодска. Он занял место Александра Курбатова, которому пришлось сложить полномочия на время своей болезни.

Моисеев объяснил журналистам, что никого не взял из старой команды на новое место. Он решил оставить устоявшийся коллектив, у которых много текущих задач и проектов, в Железноводске.

- Все, что было в Железноводске, останется в Железноводске, - заявил Моисеев.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала, что 6 декабря Евгений Моисеев сообщил, что больше не будет мэром города-курорта. Он отказался идти еще на один срок и "дал дорогу молодым".

- Хочу попробовать свои силы на другом поприще. Потому что уже много в Железноводске сделано и хочется, чтобы молодые и амбициозные продолжили это, - рассказал он корреспонденту "КП".