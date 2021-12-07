Около тысячи концентраторов привезли для пациентов больниц Ставрополья

Власти Ставропольского края закупили партию кислородных концентраторов в больницы региона. Сейчас на фоне эпидемиологической обстановки вопрос обеспечения пациентов кислородом стоит наиболее остро.

- В край поступила первая часть партии кислородных концентраторов, приобретенных за счет регионального бюджета. Сегодня на Ставрополье прибыло 100 прикроватных кислородных концентраторов, и это только начало: еще 950 поступят в ближайшие недели, - написал губернатор края в официальном инстаграм-аккаунте.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за прошедшие сутки 447 человек заболели коронавирусом. При этом 110 пациентов вышли с больничного, 30 граждан не смогли победить болезнь.

Напомним, уже 10 дней в регионе держится тенденция уменьшения количества зараженных коронавирусом. Раньше ежесуточный прирост составлял около 530 человек, теперь - меньше 450.