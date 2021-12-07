В Ставрополе 8 декабря 2021 года отключат воду на 15 улицах

Фото: МУП "Водоканал"

В Ставрополе в связи с проведением плановых работ на водопроводе по улице Баумана 8 декабря 2021 года с 8:30 до 17:00 часов будет произведено отключение водопровода (Д-200 мм) на участке от улицы Серова до улицы Полевой.

Поэтому, сообщает МУП "Водоканал", под временное отключение водоснабжения попадет частный сектор и административные здания, расположенные на 15 улицах и проспектах города: Пономарева (от Баумана до Севастопольского), Львовском, Беломорском, Оренбургском, Черкесском, Якутском, Тебердинском, Перекопском, Алданском, Красноармейской (от Баумана до № 170), Сухумском (от Баумана до Севастопольского), Горной, Южной, Полевой и Баумана.

Воду отключат и на территории пяти садовых товариществ: «Березка», «Южное-2», «Мичурина», «Зеленая Роща» и «Юбилейное».

- Городским водоканалом будет организован подвоз воды автоцистерной. В случае необходимости заявки на подвоз принимаются центральной диспетчерской службой предприятия по тел.13-40, - говорится в сообщении муниципального унитарного предприятия.