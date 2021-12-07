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Происшествия7 декабря 2021 16:54

В Осетии предъявили обвинение виновнику ДТП с погибшим 62-летним пассажиром

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В Северной Осетии предъявлено обвинение виновнику ДТП, в результате которого погиб 62-летний пассажир, сообщает пресс-служба республиканского МВД. По данным полиции, водителю грозит до 5 лет за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Мужчина управлял отечественной легковушкой «ВАЗ-21074» синего цвета. Ехал по второстепенной проселочной дороге со стороны кукурузного поля. Водитель должным образом не оценил дорожную обстановку и не убедился, что при пересечении главной дороги не создаст опасность для движения. В итоге на трассе «Дигора - Дур-Дур» произошло столкновение с «ВАЗ-21074» белого цвета.

- 62-летнему пассажиру белой «семерки» были причинены телесные повреждения, от которых он скончался, - комментируют в МВД Северной Осетии. - Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.