В Ингушетии прогнозируют штормовой ветер до 32 метров в секунду

В горных районах Ингушетии до конца суток 7 декабря 2021 года и в течение следующего дня - 8 декабря, местами ожидается усиление ветра.

Штормовое предупреждение опубликовало МЧС республики. Прогнозируется сильнейший ураган с порывами 30-32 метра в секунду в южной части Ингушетии.

Жителей региона просят быть предельно осторожными, по возможности оставаться дома и закрепить в своих дворах все, что может быть подхвачено и унесено ветром.

А при возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться за помощью по телефону доверия в ллавное управление МЧС России по Республике Ингушетия: 8(8734) 55-99-99.