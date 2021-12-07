Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 декабря 2021 18:31

В Ингушетии прогнозируют штормовой ветер до 32 метров в секунду

Экстренное предупреждение выпустили в МЧС республики
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В горных районах Ингушетии до конца суток 7 декабря 2021 года и в течение следующего дня - 8 декабря, местами ожидается усиление ветра.

Штормовое предупреждение опубликовало МЧС республики. Прогнозируется сильнейший ураган с порывами 30-32 метра в секунду в южной части Ингушетии.

Жителей региона просят быть предельно осторожными, по возможности оставаться дома и закрепить в своих дворах все, что может быть подхвачено и унесено ветром.

А при возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться за помощью по телефону доверия в ллавное управление МЧС России по Республике Ингушетия: 8(8734) 55-99-99.