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Здоровье8 декабря 2021 5:05

В Ставропольском крае еще 445 человек инфицировались COVID-19

Уже больше недели в регионе сохраняется тенденция снижения заболеваемости коронавирусом
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае за прошедшие сутки медики выявили 445 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число зараженных достигло 116,5 тысяч человек. Об эпидемиологической ситуации рассказал губернатор края Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

- Значение по заболеваемости ниже, чем днем ранее. Меньше смертей на фоне COVID-19, но инфекция по-прежнему уносит десятки жизней, - заявил Владимиров.

Также за день из больниц выписали 371 человек, 30 граждан скончались от болезни.

Напомним, в регионе продолжается прививочная кампания. Федеральные власти поставили задачу главам регионов привить 80% населения каждого субъекта. На 8 декабря в Ставропольском крае иммунизировались 1 миллион 86 тысяч граждан.