На Ставрополье 87,6 тысяч человек победили COVID-19 и вернулись из больниц домой

За последние сутки на Ставрополье из больниц выписали 371 человека - они смогли победить коронавирус и вернуться домой. Всего за время пандемии переболели больше 87,6 тысяч ставропольцев. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Однако новых зараженных больше: за сутки в медики зафиксировали 445 новых случаев заболевания коронавирусом. 30 человек, к сожалению, скончались.

- Продолжается вакцинация против коронавируса. Свыше 1 миллиона 86 тысяч ставропольчан сделали прививку. Наш регион приближается к формированию коллективного иммунитета, - заявил Владимиров.