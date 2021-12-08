В Минводах такси протаранило маршрутку с 8 пассажирами

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

8 декабря в Минеральных Водах в ДТП с такси и пассажирской маршруткой пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-службе ГИБДД Ставропольского края.

По данным ведомства, водитель такси не предоставил преимущество проезда на перекрестке и врезался в ГАЗель. Он удара пассажирское авто перевернулось.

- В результате два пассажира ГАЗели, оба жители поселка Ульяновка, госпитализированы. В момент ДТП в салоне маршрутки находились 8 пассажиров и водитель. Легковой иномаркой управлял 52-летний житель округа, - сказано в сообщении ведомства.

Правоохранители начали проверку.