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Происшествия8 декабря 2021 6:50

В Минводах такси протаранило маршрутку с 8 пассажирами

Пострадавших отправили в больницу
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

8 декабря в Минеральных Водах в ДТП с такси и пассажирской маршруткой пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-службе ГИБДД Ставропольского края.

По данным ведомства, водитель такси не предоставил преимущество проезда на перекрестке и врезался в ГАЗель. Он удара пассажирское авто перевернулось.

- В результате два пассажира ГАЗели, оба жители поселка Ульяновка, госпитализированы. В момент ДТП в салоне маршрутки находились 8 пассажиров и водитель. Легковой иномаркой управлял 52-летний житель округа, - сказано в сообщении ведомства.

Правоохранители начали проверку.