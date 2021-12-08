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Происшествия8 декабря 2021 8:08

Прокуратура проверит причину ДТП с маршруткой в Минводах

Два человека в больнице
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с участием маршрутки и такси в Минеральных Водах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Авария случилась 7 декабря на улице Ставропольской. Водитель легковушки на нерегулируемом неравнозначном перекрестке не пропустил "Газель". От удара маршрутка перевернулась, пострадали ее два пассажира, которых госпитализировали.

- По данному факту Минераловодской межрайонной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины, способствовавшие произошедшему. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.