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Происшествия8 декабря 2021 8:18

В Ингушетии из-за земельного конфликта группа людей напала на микроавтобус с детьми

Мужчины хотели разобраться с водителем, с которым у них были земельные неурядицы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Вечером 7 декабря в Ингушетии несколько человек напали на частный микроавтобус с детьми. Группа мужчин обстреляли автомобиль из травматического пистолета. Как оказалось, их целью был только водитель, детей они трогать не хотели.

- 7 декабря автомашину жителя села Сурхахи в селе Экажево остановили местные жители, с которыми у него сложились неприязненные отношения, предположительно, вследствие земельного спора. Вытащив водителя из автомобиля, упомянутые лица нанесли ему побои, - рассказали в республиканском МВД.

Пассажиры автобуса не пострадали, но сильно испугались. Сейчас полиция устанавливает личности нападавших, их арестуют.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Дагестане из-за земельного конфликта мужчина расстрелял имама мечети и его родственников. Преступник приготовил целый арсенал боеприпасов, чтобы разобраться с обидчиком.