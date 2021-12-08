Представители ГК «Дамате» рассказали слушателям «Школы фермера» на Ставрополье об эффективной организации животноводческого хозяйства

Во время ознакомительной экскурсии на стажировочной площадке ГК «Дамате».

У слушателей третьего потока «Школы фермера» Россельхозбанка на Ставрополье, обучающихся по направлению «Овцеводство», завершились практические занятия по специализации, в рамках которых они посетили площадку крупнейшего в РФ производителя индейки и владельца крупного комплекса по производству баранины ГК «Дамате».

Для участников проекта традиционно была проведена ознакомительная экскурсия на стажировочной площадке ГК «Дамате», участникам показали МРС разных пород и объяснили особенности каждой. Слушатели узнали обо всех этапах выращивания овец, смогли задать интересующие вопросы, связанные с организацией животноводческого хозяйства, представителям компании-интегратора.

- Наша компания принимает участие в проекте РСХБ «Школа фермера» в качестве интегратора уже не в первый раз. Мы всегда поддерживаем инициативу банка-партнера и готовы помочь в вопросе обучения начинающих фермеров по направлению «Овцеводство». Каждый раз мы стараемся усовершенствовать программу: вносим новые актуальные темы, чтобы слушатели получили максимум знаний и навыков в итоге. В этом потоке проекта очень много способных и предприимчивых участников. Уверен, они обязательно реализуют собственные бизнес-планы в ближайшей перспективе, - подчеркнул директор по производству ООО «Ставропольский фермер» в составе ГК «Дамате» Абзагир Гусейнов.

Сегодня проект «Школа фермера» помогает начинающим предпринимателям разобраться не только в выбранной специализации, но в целом в системе построения агробизнеса. Обучающиеся по направлению «Овцеводство» на мастер-классах и семинарах уже познакомились с множеством нюансов, связанных с выращиванием овец и коз в зависимости от породы, а также с современными методами контроля качества кормов, рассмотрели весь рацион питания животных, изучили основы ветеринарии и детально разобрались в вопросе российских и международных стандартов качества мясной продукции.

Кроме того, на производственной площадке будущим животноводам также презентовали программный продукт компании для учета поголовья и ведения качественной статистики на предприятии. По итогу обучения в «Школе фермера» каждый слушатель получит не только документ о дополнительном образовании, но и новые знания и опыт, полезные знакомства и сможет заручиться финансовой поддержкой Россельхозбанка для реализации бизнес-плана.

- В третьем потоке на Ставрополье обучение идет сразу по трем направлениям: «Овцеводство», «Тепличное хозяйство», «Садоводство». Участники уже прослушали базовый курс теории об организации собственного дела, где почти все занятия этого цикла провели преподаватели Ставропольского государственного аграрного университета и специалисты Россельхозбанка. Теперь же слушатели проходят практику на предприятиях, согласно выбранной специализации. Интеграторы проекта вносят значительную лепту в процесс повышения квалификации фермеров. Поэтому хочется отметить словами благодарности партеров банка, которые уже не первый раз участвуют в нашем проекте. Так, специалисты ГК «Дамате» в очередной раз безупречно провели работу по организации выездных занятий и показали высокий уровень проведения всех семинаров. Теперь мы с большим интересом ждем работающие бизнес-планы наших слушателей, - рассказала директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.

- Плодотворная работа, живой диалог и новые знания - так интересно и эффективно прошла наша практика на выездной площадке ГК «Дамате». Несмотря на то, что отрасль животноводства в целом для меня не новая, все равно удалось почерпнуть много полезного для дальнейшей деятельности, - поделился впечатлениями слушатель третьего потока «Школы фермера» Роман Коршунов.