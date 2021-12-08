На Ставрополье осужденному в колонию хотели переправить наркотик в сигаретах

В одной из исправительных колоний Ставропольского края сотрудники обнаружили и изъяли почти 4 грамма тяжелого наркотика, который пытались передать осужденному внутри сигарет. Общий вид никотиновых палочек не привлекал внимания, до тех пор, пока не сломали несколько из них.

Такие инциденты происходят регулярно: заключенных пытаются передать запрещенные предметы в дезодорантах, зубной пасте, эклерах и даже куриных костях.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что бывшего эксперта МВД отправили под суд за кражу партии наркотиков для экспертизы. Он занимался проверками веществ и в какой-то момент забрал себе наркотики.

Он похитил крупную партию, но оказался уличен. Теперь он лишился работы и стал фигурантом уголовного дела.