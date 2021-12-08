В Ставрополе водителя маршрутки лишат прав за объезд пробки по встречной полосе

В Ставрополе водителя маршрутки могут лишить прав за правонарушение, которое попало на камеру. 57-летний ставрополец пытался объехать пробку по встречной полосе, но застопорился из-за автомобиля. Именно на его видеорегистратор попал инцидент.

После видео попало в социальные сети, и полиция вышла на водителя пассажирского транспорта. На него составили протокол и пригрозили лишением прав, но он не согласился с полицейскими.

По его словам, он не завершил свое нарушение правил движения: он отъехал задним ходом и вернулся в свой ряд. Но правоохранителей это не убедило.