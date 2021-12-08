«ЕвроХим» представил собственные программы устойчивого развития на международной конференции ООН в Женеве

Реализацию корпоративных социальных программ в российских регионах обсудили на международной конференции в отделении ООН в Женеве.

Первые «Женевские чтения» состоялись в Женеве в рамках Международной конференции по развитию многостороннего сотрудничества в области Целей устойчивого развития (ЦУР). Мероприятие посвящено практикам достижения Целей устойчивого развития в российских регионах и роли, которую играют в этом процессе крупные производственные компании.

Участники конференции, организованной Постоянным представительством России при отделении ООН в Женеве и благотворительным фондом «Культурные сезоны», обсудили лучшие практики российских регионов по интеграции Целей устойчивого развития в местные социально значимые инициативы, направления и ключевые тренды корпоративных социальных программ. Ведущим мероприятий конференции выступила президент фонда «Культурные сезоны» Эльмира Щербакова.

Постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов в своём выступлении подчеркнул, что обсуждаемые на первых «Женевских чтениях» темы важны и актуальны для ускорения социального развития регионов России.

С докладами о практиках и методике достижения Целей устойчивого развития в российских регионах на «Женевских чтениях» выступили управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова и директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова.

Вниманию экспертного сообщества, в которое вошли депутаты Госдумы России, представители Европейской экономической комиссии ООН, Общественной палаты РФ, федеральных и региональных органов власти, были представлены примеры реализации корпоративных программ и деятельности в сфере устойчивого развития.

Компания российского предпринимателя Андрея Мельниченко «ЕвроХим» представила свои социальные проекты брендирования городов присутствия «Ковдор - столица Гипербореи» и «Котельниково - земля героев». Проекты реализуются в Мурманской и Волгоградской областях соответственно. Также экспертам презентовали волонтёрскую программу #20ДобрыхДелЕвроХима, реализованную в год 20-летия компании и уже ставшую лауреатом конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» и премии гражданского форума #МыВместе.

Также с докладами выступили представители других крупных производственных компаний - Coca-Cola, Philip Morris, Sivil BioScience. Участники «Женевских чтений» обсудили практики корпоративного волонтёрства, успешные форматы партнёрства бизнеса, государственной власти и некоммерческого сектора.

- Проводимые впервые «Женевские чтения» станут регулярными, это будет основа новой экспертной платформы многостороннего сотрудничества по достижению Целей устойчивого развития, - отметила генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая.